Ünlü şarkıcı Katty Perry kendisini azarlayan garson kıza yüksek miktarda bahşiş bıraktı!

Nişanlısı Orlando Bloom'un yeni filmi 'Wizards!'ın çekimleri için Avustralya'da bulunan Katy Perry ilginç bir olay yaşadı. Hayranlarının aşırı ilgisinden dolayı kendisini bir kafeye atan Perry, ismi Indianna Paull olan bir garson tarafından azarlandı. Ünlü şarkıcı garsonu şikayet etmek yerine ödüllendirdi. İşte ilginç olayın detayları...

Indianna Paull adlı bir garson, Port Douglas'ta bir kafede çalışırken 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı olayı anlatan bir TikTok videosu yükledi. Olay, Perry'nin gittiği kafede bir masaya oturmak istemesi, ancak ünlü isme müsait masa olmadığı söylenmesiyle başladı.

Şapkasını ve güneş gözlükleri nedeniyle yıldızı tanımayan garson Paull, Perry'e bir masa müsait olana kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Indianna Paull, Katy Perry'nin başlangıçta 'masa eksikliği' konusunda kendisiyle 'tartıştığını', ancak daha sonra ona 'normal bir insan' gibi davrandığı için cömert bir bahşişle teşekkür ettiğini belirtti.

Indianna Paull bu olayı şöyle özetledi; "Katy Perry'nin kafeye girmek istemesinin nedeni, insanların onun fotoğraflarını çekmesiydi. Olan bitenden o kadar habersizdim ki, ortalıkta başı olmayan bir serseri gibi koşturuyordum, hiçbir fikrim yoktu!"

"Kendimi aptal gibi hissettim ve özür dilemeye gittim" diyen Indianna Paull, daha sonra ünlü ismin kafeden ayrılırken kendisine cömert bir bahşiş bıraktığını söyledi; ancak kesin miktarı belirtmeyi reddetti.