ÜNLÜ ŞARKICI KIYAFETLERİNİ BAĞIŞLADI

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, konserlerinde giydiği kıyafetlerini bağışladı. O kostümler, Türkiye'nin iyilik mağazası Givin ile Kansersiz Yaşam Derneği için yine iyiliğe dönüşüyor.

Sıla'nın yılbaşı dönemine özel olarak seçilmiş birbirinden şık 60 sahne kıyafeti, bağış karşılığında yeni sahipleriyle buluşacak.

Kıyafetler 11 Aralık itibariyle, Givin.comweb sitesi üzerinden, Akasya AVM'de bulunan Givin iyilik mağazası ve yılbaşı pazarında satışa sunulacak. Kıyafetlerin satışından elde edilen tüm gelir Kansersiz Yaşam Derneği aracılığıyla kanser tedavisi gören kişi ve ailelerinin temel ihtiyaçlarına destek olacak.

Bağış kampanyası 2022 yılında da Sıla'nın yeni eklenen sahne kıyafetleriyle devam edecek.