Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak

17.05.2022 12:37
Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak

Kuyucak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Gençlik Şöleni'nde ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne alacak.

Kuyucak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Gençlik Şöleni'nde ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne alacak.

Kuyucak Belediyesi, 19 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Yusuf Güney'i gençlerle buluşturacak. Ücretsiz gerçekleşecek olan konserden önce saat 21.00'da İnönü Caddesi üzerinde Fener Alayı düzenlenecek. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, tüm vatandaşları 19 Mayıs Gençlik Şöleni'nde gerçekleşecek olan konsere davet etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yusuf Güney, gençlik, Kuyucak, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Kuyucak'taki 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak - Son Dakika


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