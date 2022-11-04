Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı - Son Dakika
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Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı

04.11.2022 13:58

Konserinde sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı Linet, kulise gidince sevenleri sahneye dönmesi için için ısrar etti. Sevenlerini kırmayan ünlü şarkıcı sahneye 12 bin liralık bornoz terlik kombini ile çıktı.

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen İsrail şarkıcı Linet, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan Linet programını bitirdikten sonra kulisine çekildi.

KOMBİNİNİN FİYATI 12 BİN TL

Yoğun istek üzerine sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerine bornoz ayağında da terlik vardı. Linet'in ünlü bir markaya ait bornozunun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

Linet sahneye bornoz ve terlikle çıktı, kombinin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

AĞLAMA DUVARINA YAZDIĞI HAYALİ GERÇEK OLDU

Linet çocuk yıllarına ait yaptığı itirafla şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda "Çocukluk günlerinizde bugünkü Linet'i hayal ediyor muydunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayır, tabii ki rüyamda bile göremezdim. Ama çok çok iyi hatırlıyorum; 11 yaşındayken Kudüs'e, okul gezisiyle Ağlama Duvarı'na götürmüşlerdi bizi. Orada insanlar dilekleri yazardı kağıda, ben de 'Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum' diye bir dilek tutmuştum. Şimdi hayallerim gerçek oldu. İnsan hayal etmekten hiçbir zaman vazgeçmemeli, hayaller gerçek olabiliyor.

Linet sahneye bornoz ve terlikle çıktı, kombinin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı
Linet sahneye bornoz ve terlikle çıktı, kombinin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı
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Linet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı - Son Dakika
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