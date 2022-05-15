Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu - Son Dakika
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Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu

15.05.2022 22:49
Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, hamile olduğunu açıkladı.

Pia Hakko'dam müjdeli haber geldi. Hakko, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaşarak güzel haberi takipçileri ve yakınlarıyla paylaştı.

Bettina Machler, kızı Pia ile birlikte geçen ay tatile çıkmıştı. Paris sokaklarını gezerken Pia'nın ayakkabısının bağcıkları çözülünce Bettina Machler hiç tereddüt etmeden anında bağlamış ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bir kere anne olan hep annedir" notunu düşmüştü.

Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu
Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu
Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu
Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu

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Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Sosyetik Karnı Burnunda Pozlarını Paylaşarak Hamileliğini Duyurdu - Son Dakika


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