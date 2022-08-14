Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yılan hikayesine dönen ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

HULL CİTY MAÇINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Dün Hull City'nin kendi sahasında Norwich City'i ağırladığı maç için İngiltere'ye giden Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar adeta ortalığı karıştırdı. Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve torunu Begüm'ün yanı sıra Ayça Çağla Altunkaya ile olan bir fotoğrafını da paylaştığı görüldü.

AYRILMADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu paylaşımın ardından çiftin ilişkisi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre çiftin ayrılmadığı, aksine ilişkilerine dolu dizgin devam ettikleri öne sürüldü. Diğer yandan Ilıcalı'nın keyfinin hayli yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.