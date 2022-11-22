Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun - Son Dakika
Üye Girişi

Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

22.11.2022 10:30
Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü yapımcı hakkında yapılan bir yorumu görünce çileden çıktı.

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu. Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yağarken bazı kişiler can sıkıcı yorumlarda bulundu.

"TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLIYORUM"

744 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

"ISLAH OLUN, YA DA OLMAYIN"

Bir sosyal medya kullanıcısının "Komedyen, mizahçı, dalgacı, Kemalist, algıcı, yalancı Armağan Çağlayan hastalanmış. 'Allahtan geldik ve yine Allah'a döneceğiz'" yorumunu gören ünlü yapımcı "Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözleriyle tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım

Armağan Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Avrupa'da göçmen telaşı! Milyonlarca Ukraynalı hazırda bekliyor
10:08 Teşkilat'tan sonra Türkiye'ye yönelik tehditler anlatılacağı yeni bir MİT dizisi daha geliyor
10:00 Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılacak
09:55 Ayşenur Arslan'ın Halk TV'deki açıklamasına tepki yağdı: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi
09:43 Düzceli balıkçı bir ton hamsiyi bedava dağıttı! Vatandaşlar şaşırdı
09:28 Japon taraftarların tribünde yaptıklarını gören Katarlı çok şaşırdı
09:21 İstiklal'deki hain saldırıda kızını kaybeden baba harekat nedeniyle TSK'ya teşekkür etti
09:17 İşkur'da ihale yolsuzluğu! Kurumu 20 milyon lira zarara uğratan onlarca şüpheli gözaltına alındı
09:09 Çin'de feci olay! Fabrikada çıkan yangında 36 kişi can verdi
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük için taziye paylaşımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 10:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan kendisine gelen yorumu görünce çılgına döndü: Islah olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement