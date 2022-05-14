Ünlülerin moda tasarımcısı Bayur, defilesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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Ünlülerin moda tasarımcısı Bayur, defilesiyle göz kamaştırdı

14.05.2022 10:28
Ünlülerin moda tasarımcısı Bayur, defilesiyle göz kamaştırdı

Tasarladığı farklı ve özel stilleriyle bilinen Pınar Kurt Bayur son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alırken, düzenlediği defile ile gözleri kamaştırdı.

Tasarladığı farklı ve özel stilleriyle bilinen Pınar Kurt Bayur son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alırken, düzenlediği defile ile gözleri kamaştırdı.

13 Mayıs tarihinde bir otelde gerçekleşen 2. Gold Medya Ödül töreninde 'Yılın En Başarılı Moda Tasarımcısı' ödülüne layık görülen Pınar Kurt Bayur törende yeni hazırladığı ve 'Vogue Uniq' adını verdiği yeni koleksiyonun defilesini gerçekleştirdi.

"Gecede görkemli şova imza attı"

Ödül töreninde yeni ürettiği koleksiyonuyla konuklara podyumda adeta görsel bir şölen sunan Pınar Kurt Bayur, moda rüzgarları estirdiği gecede görkemli bir şova imza attı. Pınarsumrukafası markası ile çalışmalarını sürdüren ve ekranlara damga vuran birçok dizi ile programlarda ünlülerin en çok tercih ettiği taç ve aksesuarlar başarılı tasarımcı Pınar Kurt Bayur tarafından üretiliyor. - DİYARBAKIR

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Pınar Kurt, Medya, Mayıs, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlülerin moda tasarımcısı Bayur, defilesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika


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