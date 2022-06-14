Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı

14.06.2022 10:39

Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz ve oyuncu Kaan Yıldırım ile tatile çıktı. Slip mayolu tatil pozunu takipçileriyle paylaşan Kaygılaroğlu'nun bu gönderisine beğeni yağdı.

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizide birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu tatilde de bir araya geldi. Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a giden iki oyuncuya Kaan Yıldırım da dahil oldu.

SLİP MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Erşan Kuneri'nin yanı sıra Üç Kuruş dizisindeki başarısıyla da konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tatilde slip mayo tercih eden oyuncu, Yılmaz ve Yıldırım'la dondurma yerken çektirdiği pozunu dondurma emojisiyle yayınladı. Kaygılaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

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Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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