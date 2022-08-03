Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti

03.08.2022 01:15
Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti

Usta oyuncu Vahide Perçin'in yeni dizisi "Hakime Hanım"ın adı değişti. Dizide Vahide Perçin "Hakime Ülkü" hanımı canlandıracak.

Tims&B atv'ye "Bir Zamanlar Çukurova"nın yerine "Hakime Hanım" kod adlı diziyi çekecek. Ayfer Tunç'un yazdığı dizide ünlü oyuncu ve eğitmen Vahide Perçin "Hakime Ülkü" hanımı canlandıracak. Dizinin senaryosu yine Ayfer Tunç imzası taşıyor. İstanbul'da çekilecek dizide adliye ortamındaki davalara ve insan öykülerine de geniş yer verilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak dizinin kadrosuna Hakime hanımın eşi rolüyle Mustafa Uğurlu dahil oldu. Uzun soluklu dizilerin yönetmeni Murat Saraçoğlu'nın imza atacağı dizinin bu arada ismi de değişti. Yakında sete çıkacak olan projenin yeni adı "Benim Mutlu Ailem" oldu. Ülkü'nün eşinin bambaşka yüzüyle tanışacağı dizi nefes kesen olaylara sahne olacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Bir Zamanlar Çukurova, Ayfer Tunç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Vahide Perçin'li Dizinin Adı Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement