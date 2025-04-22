Uzak Şehir'de Şok Final ve Duygusal Anlar - Son Dakika
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Uzak Şehir'de Şok Final ve Duygusal Anlar

Uzak Şehir\'de Şok Final ve Duygusal Anlar

Uzak Şehir dizisinde Nare'nin finalde kendini vurması ve Cihan-Alya'nın yakınlaşması dikkat çekti.

22.04.2025 13:32
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir bölümle takipçilerinin karşısına çıktı. Nare'nin finalde kendisini vurarak hem Alboralar'ı hem de izleyenleri şoke ettiği dizide, Cihan ve Alya arasındaki yakınlaşmada bir adım daha atıldı.

Cihan'ın Deniz'i uçurtma şenliğine götürdüğü ve 23 Nisan coşkusunun ekrana taşındığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. Fikriye'nin şenliğe gelmesi ve torunu Deniz ile uçurtma uçurması Alya'yı duygulandırdı. Alya'nın etkinliğin sonunda oğluna ve kendisine özel anlar yaşatan Cihan'a sarılarak teşekkür etmesi bölüme damga vuran anlardan biri oldu.

ZİRVE GELENEĞİ BOZULMADI

Pazartesi akşamları ekran karşısındaki her iki izleyiciden birinin tercihi haline gelen, Uzak Şehir, Tüm Kişiler'de 16,45 izlenme oranı ve 42,03 izlenme payı elde etti. Fenomen dizi AB kategorisinde 10,65 izlenme ve 31,32 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,22 izlenme ve yüzde 38,35 izlenme payıyla tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

80 BİNİN ÜZERİNDE TWEET ATILDI

Uzak Şehir sadece reytinglere değil sosyal medyaya da damgasını vurdu. #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre TT listesinde yer aldı. 80 binin üzerinde tweet atıldı. Özellikle Alya'nın Cihan'a sarıldığı anlar ve Nare'nin kendini vurduğu sahne, binlerce kullanıcı tarafından konuşulurken, dizinin bu çarpıcı anları sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

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Kaynak: DHA

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