Uzay Konseptli Konser - Son Dakika

Türkiye'nin ilk dijital sanatlar müzesi özelliğini sahip olan mekanda gerçekleşen konsere Burak Kut, Mert Fırat, Didem Balçın, Yağmur Ün, Bilal Hancı gibi ünlü isimler katıldı. Burak Yeter'in doğum gününü de kutladığı 'Uzay' konseptli konsere gelenler müzik eşliğinde bol bol dans etti.

Genç oyuncu Yağmur Ün, konseri izlemeye sevgilisi Doğaç ile birlikte katıldı. Gazetecilere poz veren Ün, "Temmuz ayında Cemal Hünal ve Hande Subaşı ile birlikte yeni filmimizin çekimlerine başlayacağız. Kadına şiddeti konu alan bir film. Cemal biraz taşlanan bir karakter olacak" dedi.

Üniversite döneminden beri yakın dost olan Didem Balçın ile Mert Fırat, objektiflere birlikte poz verdi.