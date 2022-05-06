Uzay Konseptli Konser - Son Dakika
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Uzay Konseptli Konser

06.05.2022 20:48
Uzay Konseptli Konser

Ünlü DJ Burak Yeter, önceki akşam Metropol İstanbul AVM'nin içinde bulunan X Media Art Museum'da sahne aldı.

Türkiye'nin ilk dijital sanatlar müzesi özelliğini sahip olan mekanda gerçekleşen konsere Burak Kut, Mert Fırat, Didem Balçın, Yağmur Ün, Bilal Hancı gibi ünlü isimler katıldı. Burak Yeter'in doğum gününü de kutladığı 'Uzay' konseptli konsere gelenler müzik eşliğinde bol bol dans etti.

Genç oyuncu Yağmur Ün, konseri izlemeye sevgilisi Doğaç ile birlikte katıldı. Gazetecilere poz veren Ün, "Temmuz ayında Cemal Hünal ve Hande Subaşı ile birlikte yeni filmimizin çekimlerine başlayacağız. Kadına şiddeti konu alan bir film. Cemal biraz taşlanan bir karakter olacak" dedi.

Üniversite döneminden beri yakın dost olan Didem Balçın ile Mert Fırat, objektiflere birlikte poz verdi.

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Didem Balçın, Burak Yeter, Mert Fırat, Uzay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uzay Konseptli Konser - Son Dakika


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