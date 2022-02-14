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Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı! - Son Dakika

Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı!

14.02.2022 22:49

Bir süredir adı ünlü rapçi Uzi ile anılan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Aleyna Tilki, Kıbrıs konserinden sonra Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu Yağız Hacısüleymanoğlu ile tatil yapması kafa karışıklığı yarattı.

Geçtiğimiz günlerde adı rapçi Uzi ile anılan 21 yaşındaki Aleyna Tilki hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Tilki'nin Kıbrıs konseri sonrası ortaya çıkan fotoğrafı iddiaları güçlendirdi.

"HAYATIMDA BİRİ YOK" DEMİŞTİ

Aleyna Tilki, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser vermişti. Konserinde aşk iddialarına şarkıcı, "Hayatımda insan biri yok. Ama ben hep aşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla aşk yaşıyorum. Beni yaratanla aşk yaşıyorum. Şarkılarınla aşk yaşıyorum. Yeni bir IP yapıyorum. Bir yabancı bir Türkçe albüm, bir IP Türkçe yapıyorum. Onlarla aşk yaşıyorum iş arkadaşların aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündü aşk tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum" demişti.

YENİ AŞKA YELKEN Mİ AÇTI?

Tilki, konser sonrasında Hacısüleymanoğlu ailesinin torunu Yağız Hacısüleymanoğlu ile attığı hikaye ile tatilde olduklarını duyurdu. Son albüm çalışmalarının ardından, konserlerine başlayan Aleyna Tilki, yaptığı Kıbrıs çıkarmasında Hacısüleymanoğlu ile birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Sosyal medya da attığı her paylaşımla olay olan Aleyna Tilki, Yağız Hacısüleymanoğlu ile verdiği samimi pozda, akıllara "yeni sevgilisi mi?" sorusunu getirdi.

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Aleyna Tilki, Konser, Kıbrıs, Uzi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Uzi'yle birlikte olduğu öne sürülen Aleyna Tilki, başka bir isimle tatile çıktı! - Son Dakika
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