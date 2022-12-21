64 yaşındaki Banu Alkan'dan herkesi şoke eden sözler: Her an hamile kalabilirim - Son Dakika
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64 yaşındaki Banu Alkan'dan herkesi şoke eden sözler: Her an hamile kalabilirim

21.12.2022 10:05

Uzun yıllardan bu yana ekranlarda görünmeyen "Afrodit" lakaplı Banu Alkan, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamada, yumurtalarını dondurduğunu ve kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Kemal Yıldız ile evlenip çocuk yapmak istediğini söyledi.

Türkiye'de bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan ancak uzun süreden bu yana ekranlarda yer almayan 64 yaşındaki Banu Alkan, önceki gün 9'ncu Altın Palmiye Ödül Töreni'ne katıldı. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Banu Alkan, sözleriyle herkesi şok etti: Her an hamile kalabilirim

"YENİ BİR AFRODİT DOĞABİLİR"

Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Banu Alkan, sözleriyle herkesi şok etti: Her an hamile kalabilirim
Banu Alkan'ın sosyal medya paylaşımı

HİÇ RESMİ EVLİLİK YAPMADI

Daha önce hiç resmi evlilik yapmayan ve çocuk sahibi olmayan Banu Alkan, Kemal Yıldız'la bu yaz Fransa Konsolosluğu'nda dünyaevine girecek.

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Banu Alkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 64 yaşındaki Banu Alkan'dan herkesi şoke eden sözler: Her an hamile kalabilirim - Son Dakika


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