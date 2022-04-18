Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
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Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu

18.04.2022 17:31
Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu

Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; yönetmenliğini Gürsel Ateş'in başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal paylaştığı 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2', 22 Nisan'da sinemaseverlerle buluşuyor. İşte ayrıntılar...

Dünya üzerinde ilk kez Hz. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen filmin çekimleri sırasında seti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret etti.

EKİBE UYARILARDA BULUNDU

Yapımcı Bülent Durgun'un ricası üzerine yönetmen koltuğuna oturan vali, oyuncularla keyifli dakikalar yaşadı. Çekimler sırasında kadrajda kepçe olduğunu gören Ali Hamza Pehlivan ekibe uyarılarda bulundu.

"BURASI DİZİ VE FİLMLERE PLATO OLMALI"

Yapımcı Durgun "Oyuncular ve teknik ekip konuk yönetmenimizle harika bir gün geçirdik. Şırnak dizilere ve filmlere plato ili olmalı. Sayın Valimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu
Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu

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Ali Hamza Pehlivan, Bülent Durgun, Yönetmen, Şırnak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Vali Yönetmen Koltuğuna Oturdu - Son Dakika


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