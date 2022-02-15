Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma

Seren Serengil, geçtiğimiz cuma akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıktığı Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini ve zor anlar yaşadığını söyledi. Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'a seslenen Arto ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

40 MİLYON TL'LİK MİRASINI ANLATTI

Kıbrıs'taki sahnesine çıkmadan önce kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Ortaç, vasiyetini açıklamıştı. Resmi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Ortaç, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.

SERDAR ORTAÇ ZEHİRLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil ise dünkü canlı yayında Serdar Ortaç'ın sahneden sonra zehirlenerek fenalaştığını söyledi.

"İLAÇLA BİRLİKTE ALKOL ALMA"

Programın yorumcularından Arto ise "İlaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur. Zaten ileri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insan olup neden kendine bakmadığı çok üzüntü verici. İlaç değiştirmiş olabilirsin ama bunu alkolle birlikte yaparsan çok zorlanırsın. Freni boşalmış kamyon gibisin. Sen çok değerli bir adamsın" ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Serdar Ortaç, uzun bir süredir multipl skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ediyor.