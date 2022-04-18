Vücut tipine uygun giyinmek isteyenlere tavsiyeler - Son Dakika
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Vücut tipine uygun giyinmek isteyenlere tavsiyeler

18.04.2022 10:47
Vücut tipine uygun giyinmek isteyenlere tavsiyeler

Moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, 2022'nin modasıyla vücut tipine uygun giyinme hususunda 5 önemli püf noktayı açıkladı.

Moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, 2022'nin modasıyla vücut tipine uygun giyinme hususunda 5 önemli püf noktayı açıkladı. Kadınların daha şık olma adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Dalmış, 2022 yılının geçmişe kıyasla dış görünüşe daha çok önem verilen bir yıl olduğunu belirtti. Dalmış, "Armut vücut tipine sahip olan kadınların sayısı bir hayli fazladır. Kalça ve bacakların geniş, vücudun üst kısmının dar ve küçük olduğu bu vücut tipine uygun giyinmek zannettiğinizden çok daha kolay. Her şeyden önce, vücudunuzun üst kısmını daha hacimli gösterecek türden vatkalı ceketlerden, pileli, desenli ve renkli kıyafetlerden yana seçim yapmalısınız. Ayrıca, büyük aksesuarlar da çok işinize yarayacaktır. Kum saati vücut tipine sahipseniz son derece şanslı olduğunuzu söylemeliyiz. Çünkü, neredeyse istediğiniz her şeyi giyebilirsiniz. Yüksek belli pantolonlar mutlaka gardırobunuzda yer almalı. Bunun yanı sıra, ince belinizi ortaya çıkaracak türden bir kemer kullanmalısınız" dedi.

"Dikdörtgen ve elma vücut tipi"

Dikdörtgen ve elma vücut tipine uygun giyim sırlarını da açıklayan Dalmış, "Dikdörtgen vücut tipi için de güzel alternatiflerimiz mevcut. Üst ve alt bedenin eşit olduğu bu vücut tipinde belinizi ortaya çıkarmak adına korse kullanmanız gerekiyor. Bilhassa korseli kıyafetler sayesinde kıvrımlı vücut yapınızı sergileyebilirsiniz. Kemer kullanmanız tavsiye edilmez. Büyük boy çantalar da size çok yakışacaktır. İnce bacaklı ve geniş omuzlu bir kadının birtakım şikayetleri olabilir. Üst ve alt bedenin orantılı olmadığı bu vücut tipine uygun giyinmek şart. Desenli ve renkli kıyafetler çok işinize yarayacaktır. Ayrıca, pileli eteklerin de kurtarıcı nitelikte olduğunu söylemeliyiz. Elma vücut tipini mutlaka duymuşsunuzdur. Küçük göğüslerin ve geniş kalçanın hakim olduğu bu vücut tipinde kadınların bacaklarını ortaya çıkaracak türden açık elbiselerden yana seçim yapmaları tavsiye edilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Vücut tipine uygun giyinmek isteyenlere tavsiyeler

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Kemer, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Vücut tipine uygun giyinmek isteyenlere tavsiyeler - Son Dakika


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