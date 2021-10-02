Yağmur altında şıklık

Stil ikonları yağmurlu havalar için tasarlanan parçaları yalnızca ıslanmaktan korunmak için değil, aynı zamanda görünümlerine havalı bir dokunuş eklemek için de tercih ediyor. Gösterişli bir elbiseyle giyilen lastik botlar ya da gündelik kıyafetlerle kullanılan vinil (plastik) yağmurluklar yaratıcı bir stil oluşturuyor. Birkaç sezondur birçok farklı marka, Ganni'nin tasarımlarından ilhamla kauçuk botlar üretmeye başladı. Stil ikonlarının en hit parçalarından biri olmayı başaran bu botları mini elbiselerle giyebilir, su geçirmez şapka ve montlarla eşleştirebilirsiniz.

Yağmurluklar: Bu sezon Dior'un şeffaf olarak tasarladığı yağmurluklarda monogram deseni ve düğme detayları dikkat çekiyor.

Off White ise vinil kumaştan, farklı renklerde tasarladığı yağmurluklarla sezon modasına iddialı bir yaklaşım getiriyor. Ekose desenli, geniş kalıplı, panço formunda ya da belden kemer detayı eklenerek tasarlanmış modeller de göze çarpıyor.

Yağmur botları: Kauçuk materyalden, mat olarak tasarlanan botlar haki, ekru ve siyah tonlarında karşımıza çıkıyor. Kalın burunlu ve tırtıklı tabanlı modeller popüler. Bunları hem şık elbise ve pantolonlarla hem de tayt ve denimlerle kullanabilirsiniz. Daha gösterişli bir tarz için Gucci koleksiyonlarındaki gibi zincir ya da logo eklenmişler de yönelebilirsiniz.

Şapkalar: Kapitone desenli olanlar, boyun altından iplerle bağlananlar, su geçirmeyen kumaştan tasarlananlar... Bu sezon her tarz ve stile uygun bir şapka bulmak mümkün. Balıkçı şapkası tarzında tasarlanan modeller en popüler olanlar, bizden söylemesi...

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

KISA KISA

Mücevher sokağa taşındı

12 yıl önce mücevheri tasarımla buluşturduğu markası Kısmet by Milka'yı kurdu, yıllar içinde dünya çapında tanınırlık elde etti. Markanın ilk dönüm noktası 'Aşk-ı Memnu' dizisinde, Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteriyle özdeşleşen o meşhur kolye oldu.

Safir taşlı altın piercing'in fiyatı 990 lira.

Zamanla Madonna'dan Meghan Markle'a, Beyoncé'den Scarlett Johansson'a kadar dünyaca ünlü birçok isim onun tasarımlarını taktı. Markanın kurucusu Milka Karaağaçlı'yı dünyada bir ilk olan yeni uygulamaları sebebiyle ziyaret ettim. Sokak kültürünün bir parçası olan piercing'in bir mücevher markasıyla ilk kez aynı çatı altında buluştuğunu anlatan Karaağaçlı, tüm mağazalarına açtığı 'piercing' alanında, steril bir ortamda, stilistler eşliğinde kulak deldirme işleminin gerçekleştiğini söylüyor. Şu anda Türkiye'deki tüm Kısmet by Milka mağazalarında bulunan 'piercing' alanı, yakın zamanda Katar ve Dubai'de açılacak mağazalarda da olacakmış. Markanın yeni koleksiyonu 'Monsters'a göz atmak veya siz de piercing taktırmak isterseniz, Türkiye'nin farklı noktalarındaki mağazalarından birine uğrayabilirsiniz.