Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi - Son Dakika

Kariyerine dair açıklamalarda buluanan Yağmur Tanrısevsin, "İsmini veremeyeceğim bir sinema filminde rol alacağım. Yaz aylarında çekimleri başlayacak. Partnerim henüz netleşmedi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yağmur Tanrısevsin'in, geçtiğimiz ekim ayında yeniden açılan AKM'nin bazı seramiklerini yaptığı ortaya çıkmıştı.

SERGİ SÜRPRİZİ

Bu hobisinden bahseden Tanrısevsin, "Çocukluğumda boya ve resim ile aram çok iyiydi. Zaten bu yeteneğimi Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olarak gösterdim. Yakın zamanda sergi projem olacak" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Mersin'lidir. Mersin'de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında "Güneşi Beklerken" adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.