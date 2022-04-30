Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi

30.04.2022 01:07
Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi

Son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda tek başına görüntülendi. Tanrısevsin, hayranlarına müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Kariyerine dair açıklamalarda buluanan Yağmur Tanrısevsin, "İsmini veremeyeceğim bir sinema filminde rol alacağım. Yaz aylarında çekimleri başlayacak. Partnerim henüz netleşmedi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yağmur Tanrısevsin'in, geçtiğimiz ekim ayında yeniden açılan AKM'nin bazı seramiklerini yaptığı ortaya çıkmıştı.

SERGİ SÜRPRİZİ

Bu hobisinden bahseden Tanrısevsin, "Çocukluğumda boya ve resim ile aram çok iyiydi. Zaten bu yeteneğimi Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olarak gösterdim. Yakın zamanda sergi projem olacak" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Mersin'lidir. Mersin'de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi'nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez'in paylaştığı "Adını Feriha Koydum" adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında "Güneşi Beklerken" adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.

Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi
Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi
YORUMLAR
500
Zorlu şartlara rağmen karasaban ile üretime devam ediyorlar Zorlu şartlara rağmen karasaban ile üretime devam ediyorlar Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yağmur Tanrısevsin, Kalp Yarası, Mersin, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 01:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement