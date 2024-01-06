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Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba - Son Dakika
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Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba

Yalı Çapkını dizisinin 12 Ocak'ta yayınlanacak bölümünden yeni fragman yayınlandı. Tanıtımda kendisiyle ilgili sahneleri göremeyen başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ise "Bölümde Seyran yok galiba" diyerek tepki gösterdi.

06.01.2024 - 08:25,  Güncelleme: 08:32
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Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı ve Yiğit Tuncay'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak. Bölümün 2. tanıtımında kendisini göremeyen Saraçoğlu ise tepki gösterdi.

OYUNCUYA DESTEK YAĞDI

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 54. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Fragmanda başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran rolünden ise sadece birkaç saniyelik kareler yer aldı. Mert Ramazan Demir'in sahnelerine ağırlık verilen tanıtıma tepki gösteren Saraçoğlu, "Bölümde Seyran yok galiba" yorumunu yaptı. Saraçoğlu'nun yorumuna izleyicilerden de destek yağdı. Saraçoğlu'nun yorumuna izleyicilerden de destek yağdı. Oyuncunun yorumuna "Sen bu senaryo ve bunlara nasıl izin veriyorsun" ve "Seyran yoksa biz de yokuz" yorumları yapıldı.

Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
Yalı Çapkını\'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu\'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
YORUMLAR

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba - Son Dakika
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