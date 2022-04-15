Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi?

15.04.2022 12:06
Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 12. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yalnız Kurt'un yeni bölümünde Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. İşte yeni bölümden detaylar...

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi?

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi?

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?

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Yalnız Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika


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