Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi.
Kameralar açıkken bir evin kapısını çalan Övüç, ihtiyaç sahibine bir miktar para uzatarak bunu market alışverişinde kullanmasını söyledi. O esnada "Git markete kendine bir şeyler al" dediği duyulan Övüç'ün 500 TL'lik yardım yaptığını üstüne basa basa vurgulaması da dikkat çekti.
Hayır işlerinin alenen yapılmaması gerektiğini ve gösteriş malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları Murat Övüç'e tepki gösterdi.
Son Dakika › Magazin › İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç, o anları sosyal medyada paylaştı: Al sana 500 lira - Son Dakika