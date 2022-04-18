Yargı dizisi heyecanlı sahneleriyle dün akşam ekranlara geldi! Ceylin cinayet mi işliyor? - Son Dakika

Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Yargı'nın 17 Nisan tarihli son bölümünde Çınar'ın tutuklanmasından sonra Ceylin'in Ilgaz'a 'Beni mi aileni mi?' diye sorması haftaya dizide çarpıcı gelişmeler yaşanacağının ipuçlarını verdi. Öte yandan dizide 6 ay sonrasında Ceylin'in elleri kanlı şekilde ofise girdiği görülürken, Eren'in Ceylin'i cinayetten gözaltına almak için harekete geçmesi kafaları karıştırdı.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 17 Nisan Pazar günü yayınlanan 29. Bölümde Ceylin, acı gerçekle karı karşıya kalıyor!

Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır..

Zafer'in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin'in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?