Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? - Son Dakika

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı aldığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisinde Ender, Yıldız ile mutlu beraberliği olan Doğan'ın açığı aramaya başlar.

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…