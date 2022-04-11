Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? - Son Dakika
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Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var?

11.04.2022 15:18
Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var?

Her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yasak Elma, bu akşam 138. bölümüyle yayında olacak. Yeni bölümde Çağatay, Yıldız ile Doğan evliliğine inanmak istemese de gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı aldığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisinde Ender, Yıldız ile mutlu beraberliği olan Doğan'ın açığı aramaya başlar.

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

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Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ender'in elinde Doğan ile ilgili hangi bilgiler var? - Son Dakika
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