Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi? - Son Dakika

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma'da Kumru ve Ekin aldıkları evlenme kararı sonrası düğün yapmak için plan yaptı. Doğan'ın bu düğüne izin verdiği düşünülürken, gerçek başka çıkacaktır.

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Kumru ve Ekin'in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.