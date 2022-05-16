Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi? - Son Dakika
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Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi?

16.05.2022 14:12

Bu akşam 142. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yasak Elma dizisinde Yıldız, Kumru'nun evden ayrılmasına sevinirken, Doğan'ın Ekin'e oynadığı oyun tüm planları bozacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma'da Kumru ve Ekin aldıkları evlenme kararı sonrası düğün yapmak için plan yaptı. Doğan'ın bu düğüne izin verdiği düşünülürken, gerçek başka çıkacaktır.

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Kumru ve Ekin'in evlenmesinin etkileri sürerken, Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.

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Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi? - Son Dakika


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