Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor? - Son Dakika

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma'da Kumru ve Ekin aldıkları evlenme kararı sonrası düğün yapmak için plan yaptı. Doğan'ın bu düğüne izin verdiği düşünülürken, gerçek başka çıkacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Kumru ve Ekin düğün hazırlıkları yaparken bu durum karşısında en mutlu isim Yıldız'dır. Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Ancak düğün esnasında yapacaklarından kimseye bir şey söylemez.Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.