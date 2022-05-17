Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor? - Son Dakika
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Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?

17.05.2022 09:10
Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?

Dün akşam 142. bölümle izleyicisiyle buluşan Yasak Elma dizisinde Kumru evlilik hazırlığı yaparken, Doğan ise Ekin'den intikam almak için yeni planını devreye soktu bile. Bu durumdan habersiz Yıldız ise mutluluktan havalara uçtu.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma'da Kumru ve Ekin aldıkları evlenme kararı sonrası düğün yapmak için plan yaptı. Doğan'ın bu düğüne izin verdiği düşünülürken, gerçek başka çıkacaktır.

YASAK ELMA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Kumru ve Ekin düğün hazırlıkları yaparken bu durum karşısında en mutlu isim Yıldız'dır. Doğan belirli şartlar altında bu evliliği kabul edeceğini söyler. Ancak düğün esnasında yapacaklarından kimseye bir şey söylemez.Yıldız, Kumru'dan kurtulacağı için seviniyordur. Ekin ve Çağatay'ın ise Doğan için başka planları vardır.

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Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi? Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Doğan Kumru'nun evlenmesine nasıl izin verdi? Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler Sürpriz Ayrılık! Birbirlerini Sildiler

Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor? - Son Dakika


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