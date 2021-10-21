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Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor - Son Dakika

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor

21.10.2021 08:51

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın merakla beklenen 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir davet veren Yıldız, kocası Çağatay ve komşu Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisinin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek olan 117. bölümünden beklenen fragman geldi. Uğradığı ihaneti öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam alıyor.

"ÖDÜLÜMÜ KOCAM VE METRESİNE ADIYORUM"

Yayınlanan fragmanda Yıldız'ın, bir davet verdiği ve bu davette kocası Çağatay ile yakın arkadaşı Kumru'nun yasak aşkını ifşa ediyor. Davette konuşma yapmak için sahneye çıkan Yıldız, "Ödülümü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresime adıyorum. Yuvamın yıkılışını kutluyoruz" diyor.

Yasak Elman'nın 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın 116. bölümünde Çağatay'ın ihanetini öğrendikten sonra planlar yapmaya başlayan Yıldız, delil toplamak için çalışmalara başladı. Yıldız, intikam planları yaparken hiçbir şeyden haberi olmayan Kumru ve Çağatay da görüşmeye devam etti. Arzu'nun gelişiyle sarsılan Ender, yeni bir düşman edineceğini anladığı için onu göndermenin yollarını aramaya başladı.

Yasak Elman'nın 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
Yasak Elman'nın 117. bölümünden ilk fragman yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor

Murat Aygen, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor - Son Dakika Magazin


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