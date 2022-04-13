Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı

13.04.2022 16:02

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Erbil, hesabından takipçileriyle paylaştığı cüretkar bikinili pozuyla yine çok konuşuldu. Yaz ayları çok sevdiğini dile getiren Erbil, paylaşımına "Yaz kızıyım ben" notunu düştü.

Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun bir süre ekran macerasına ara veren Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki günlerde Çarkıfelek programıyla izleyici karşısına çıkacak. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Erbil'in 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, soğuk havalardan sıkılınca yaz ayında çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Çiçek desenli cesur bikinili bir pozunu paylaşan Erbil, "Yaz kızıyım" ben notunu düştü. Erbil'in cesur pozuna ilk beğenilerden biri de babası Mehmet Ali Erbil'den geldi.

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Son Dakika Magazin Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! 'Yaz kızıyım' sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı - Son Dakika


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