Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

14.06.2022 15:47

Yavuz Bingöl'ün bir süredir solunum yetmezliğiyle savaştığı için hastanede tedavi altında olan Türk halk ozanı annesi Şahsenem Bacı, yaşamını yitirdi. Bacı, yarın toprağa verilecek.

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vuran annesi Şahsenie Bacı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Türk halk ozanı Şahsenem Bacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. Annesinin ölüm haberiyle yıkılan Yavuz Bingöl'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı vefat etti

ŞAHSENEM BACI KİMDİR?

Ozan Şahsenem Bacı olarak bilinen Senem Akkaş 1943 yılında Kars'da doğdu. Küçük yaşlarda bağlama öğrenmeye yöneldi. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Önceleri yurt sevgisi, sevda, gurbet, özlem gibi konuları işleyen Türkiye'nin ilk kadın ozanı Şahsenem Bacı, daha sonra toplumsal sorunları da dile getirdi. Küçük denecek yaşlarda evlenip İzmir'e yerleşti. Öğretmen olan eşinin de siyasi mücadele içinde olması nedeni ile çoğu sürgün amacıyla tayin olunan Kars, Konya, Ankara ve İzmir'de yaşadı.

İlk profesyonel müzik yaşamı 1974 yılında Konya'da oturdukları sırada düğünlere çıkmasıyla başladı. Bu süreç ezilen işçi, köylü ve fukaraların dertlerini dile getirdiği eserlerinin topluma mal olmaya başlaması ve tüm Türkiye'de tanınması ile devam etti. Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş, 1976 Antalya Aşıklar festivallerinde birincilikler kazandı. Bugüne dek 5 adet albüm hazırlayan Şahsenem Bacı, Söz Nereye ve Haykırış isimli kitapları da yazdı.

Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı vefat etti
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Son Dakika Magazin Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
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