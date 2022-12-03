Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'den sonra GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT haklarını anmamam istendi - Son Dakika
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Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'den sonra GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT haklarını anmamam istendi

03.12.2022 14:24

Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'in Karakol klibine uygulanan sansür sebebiyle GQ Türkiye'nin ödül töreninde sahneye çıkarılmamasının ardından yaşadığı bir olayı anlattı. GQ Türkiye ile benzer bir sorun yaşadığını söyleyen Erel, "GQ sponsorluğunda yaptığımız bir podcast'te LGBTİ+ haklarını anmamam istendi" ifadelerini kullandı.

Tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Mabel Matiz, temmuz ayında yayınlanan "Karakol" isimli klibi nedeniyle tepki çekerek sansürlendi. 1,5 ay önce ödül vermesi için GQ Türkiye'nin ödül törenine davet edilen Matiz, etkinlikte beklenmedik bir olay yaşadı. Klibine uygulanan sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyen Mabel Matiz, yaşadıklarını anlatınca yazar Arda Erel de sessiz kalamadı.

Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'in ardından GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT hakları savunmamamı istediler

MABEL MATİZ: ÖDÜL VERMEM İÇİN ÇAĞIRIP SAHNEYE ÇIKARMADILAR

Ödül töreninde yaşadıklarından sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Mabel Matiz, "1-1.5 ay kadar önce GQ Türkiye ekibinden, Yılın İyileri ödül gecesinde ödüllerden birini takdim etmem yönünde bir rica ve teklif aldım. Bana bildirilen ve takdim edeceğim ödül sırasında, takdim için başka biri sahneye çağrıldı. Yazın "Karakol" klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/ tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" dedi.

Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'in ardından GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT hakları savunmamamı istediler

"GQ, LGBT+ HAKLARI ANMAMAMI İSTEDİ"

Matiz'in sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımından sonra sessizliğini bozan Arda Erel, GQ ile benzer bir durum yaşadığını söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Erel, "Sizin başınıza gelen, GQ sponsorluğunda yaptığımız bir podcastte benim de başıma gelmişti maalesef. LGBTİ+ hakları anmamam istenmişti benden, bilhassa rica edilmişti. Yalnız değilsiniz, değiliz; kelimelerimizle, şarkılarımızla varız; derin ve kopmayan bağımız hep var olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'in ardından GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT hakları savunmamamı istediler

GQ TÜRKİYE: MABEL MATİZ'DEN ÖZÜR DİLERİZ

Mabel Matiz'in paylaşımının ardından bir açıklamada GQ Türkiye'den geldi. Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.

Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'in ardından GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT hakları savunmamamı istediler
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SON DAKİKA: Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'den sonra GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT haklarını anmamam istendi - Son Dakika
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