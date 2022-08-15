Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı - Son Dakika
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Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı

15.08.2022 17:04

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucu Zuhal Topal, ailesiyle tatiline devam ediyor. Topal, kızıyla birlikte zıpladığı ve kano yaptığı 2 pozu peş peşe paylaşarak hayranlarının yine beğenisini topladı.

TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasını reyting listesinde yeniden üst sıralara çıkarmayı başaran ünlü sunucu Zuhal Topal, sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü Acun Ilıcalı'nın da katıldığı etkinlikle kutlayan Topal, keyfinin yerinde olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Yemekteyiz'in ünlü sunucusu Zuhal Topal, hayranlarının mest eden 2 pozu art arda paylaştı

"GENÇ KIZ GİBİSİNİZ" ŞEKLİNDE YORUM YAĞDI

Eğlenceli pozlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucu, bikinisiyle zıpladığı bir pozu paylaştı. Topal'ı görenler, "Genç kız fiziği", "Özledik sizi" gibi yorumlar yaptı. Ünlü ismin, kusursuz fiziği ilgi çekti. Binlerce beğeni alan 45 yaşındaki Zuhal Topal, paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini toplamaya devam ediyor.

İşte Topal'ın o pozları:

Yemekteyiz'in ünlü sunucusu Zuhal Topal, hayranlarının mest eden 2 pozu art arda paylaştı
Yemekteyiz'in ünlü sunucusu Zuhal Topal, hayranlarının mest eden 2 pozu art arda paylaştı
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Son Dakika Magazin Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı - Son Dakika
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