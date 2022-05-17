Yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi? - Son Dakika
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Yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?

17.05.2022 13:46

Bu akşam 13. bölümüyle ekranlarda olacak Baba dizisinde Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

Bu akşam izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Büşra, İlhan'ın daha önce görmediği yüzüyle karşılaşacak. Ailesiyle görüşmemesini isteyen İlhan ise Kadir'in hayatını tehlikeye atacak.

BABA DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

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Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Show Tv, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak Baba dizisinde Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi? - Son Dakika


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