Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
17.02.2026 11:44
Ünlülere düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yanı sıra, gıda sektöründe son zamanlarda adını duyuran markalardan biri olan 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da yer alıyor.

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR ARASINDA "FUHUŞ" DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜ ŞARKICILAR VE İŞ İNSANLARI LİSTEDE

Operasyonda gözaltına alınanlar:

  • Şarkıcı Murat Dalkılıç,
  • Şarkıcı Kaan Tangöze,
  • Oyuncu İsmail Hacıoğlu
  • Oyuncu Furkan Koçan
  • İş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli,
  • Murat Cevahiroğlu,
  • Barış Talay,
  • Hakan Kakız,
  • Kemal Doğulu,
  • 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk,
  • Sağlıklı atıştırmalıklarla gıda sektöründe adını duyuran 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt,
  • Alihan Taşkın,
  • Tolga Sezgin,
  • Ramazan Bayar,
  • Aygün Aydın,
  • Buse Görkem Narcı.
GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat: 02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Kaynak: DHA

