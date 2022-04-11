Yeni dizi ''Hakim'' sevenleriyle bu akşam buluşuyor! Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır! - Son Dakika

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Hakim dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Cevdet, Ömer Arif'in odasına son derece öfkeli bir şekilde dalar. Ülkenin en tehlikeli mafya babasının oğlunun cinayetini üstlenen Ömer Arif ise parmaklıklar ardında yaşadıklarına ağlamaktadır. Kimse ne yaşayacağını bilmemektedir fakat Ömer Arif'in en büyük hedefi oğlunu korumaktır. Peki Hakim yeni bölümde neler olacak?

HAKİM DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır.

Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler.

Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…