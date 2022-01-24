Yeni imajı beğenilmedi! Melisa Döngel saçlarını sarıya boyattı

Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılan güzel oyuncu Melisa Döngel, imaj değiştirdi. koyu renk olan saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni imajını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Evinde makyajsız pozlar veren oyuncunun sarı saçlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. Küçük bir kısmı Döngel'in yeni imajını çok beğenirken büyük bir kısmı da hiç beğenmedi.

Peş peşe yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Yapma bunu kendine" ve "Hiç yakıştıramadım" yorumunu yaptı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımı 421 binden fazla beğeni aldı.

İşte oyuncu için yapılan bazı yorumlar...