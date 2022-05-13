Yeni Şarkı Öncesi Sezen Aksu'lu Sürpriz - Son Dakika
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Yeni Şarkı Öncesi Sezen Aksu'lu Sürpriz

13.05.2022 22:49
Yeni Şarkı Öncesi Sezen Aksu'lu Sürpriz

İki yıl önce yayınladığı "Bal" single'yla adını duyuran Alper, yaz aylarında çıkaracağı yeni şarkısı öncesinde müzikseverlere bir sürpriz yaptı; Sezen Aksu hiti "Gel Barışalım Artık"ı cover'ladı.

Almanya'da doğup büyüyen ve halen yaşadığı Nürnberg'de sahne çalışmalarına devam eden Alper, Türkiye'deki müzikseverlere ilk kez 2 yıl önce "Bal" şarkısıyla 'merhaba' demişti. Sesinin yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken genç müzisyen, stüdyo çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı ve yeni Türkçe single'ı için kolları sıvadı.

YENİ SINGLE YOLDA

"Türkiye'de şarkılarımın dinlenmesi ve sevilmesi benim için büyük mutluluk" diyen Alper, yaz aylarında yayınlamayı planladığı şarkı öncesinde kendini hatırlatmak amacıyla bir sürprize imza attı. Başarılı sanatçı, müziğin usta ismi Sezen Aksu'nun hit şarkısı "Gel Barışalım Artık"ı cover'ladı.

EN BÜYÜK HAYALİM

Alper, aranjesine Said Haniyanlı'nın imza attığı, klip yönetmenliğini Özgür Kara'nın üstlendiği bu sürpriz çalışma için yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "En büyük hayalim, bir gün Sezen Aksu'yla çalışmak. Henüz bu fırsatı bulamamış olsam da, Minik Serçe'nin eserini yorumlamak bile benim için paha biçilemez bir deneyim oldu. Umarım hem kendisi hem de şarkıyı dinleyenler beğenir."

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Sezen Aksu, Nürnberg, Türkiye, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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