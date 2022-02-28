Yeşim Dalgıçer'den Ödüllük Performans - Son Dakika

Bir dönem ilgiyle izlenen 'İnadına Aşk' dizisinin kadrosundaki iki isim, Yeşim Dalgıçer ile Cem Belevi yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Cem Belevi'nin 'Cemiyet Gazinosu' projesinin ikinci bölümü 'Gizli'de başrolde yer alan Yeşim Dalgıçer etkileyici oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Klipte sevdiği erkekle yemek yerken aldatıldığını fark eden bir kadını canlandıran Yeşim Dalgıçer bakışlarıyla seyirciyi kalbinden yaralıyor. Sadece 3 dakika 38 saniye süren 'Gizli'de ödüllük bir performans sunmayı başarıyor.

Bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yeşim Dalgıçer "İlk defa aldatılan bir kadını oynuyorum. Bu duygu bana yabancı olmasına rağmen en iyi şekilde yansıttığıma inanıyorum. 'Cemiyet Gazinosu' sadece kliplerden oluşan bir proje değil. Sağlam senaryosu ve olay örgüsüyle rahatlıkla bir dizi olarak devam edebilir. Zaten dijital platformlarla bu konuyu görüşüyoruz" diye konuştu.

Yeşim Dalgıçer kimdir?

14 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Dalgıçer, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. 1997 senesinde Böyle mi Olacaktı adlı diziyle ilk kez kamera karşısına geçen Yeşim Dalgıçer, ardından da 2005 senesinde Acı Hayat ve 2010 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide rol almıştır. Dalgıçer, oyunculuğa bir süre ara verdikten sonra 2015 senesinde tekrar İnadına Aşka adlı dizide Leyla Aksoy rolünde oynamıştır. Başarılı oyuncu Yeşim Dalgıçer, 2019 senesinde de Nasipse Olur adlı filmde rol almıştır.