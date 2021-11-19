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Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon - Son Dakika

Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon

19.11.2021 09:01
Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon

Feryal Gülman ve Kemal Gülman çiftinin 8 yıldır süren süren boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Kemal Gülman aleyhine 60 milyon lira tazminata hükmetti.

2013 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla Feryal Gülman, eşi Kemal Gülman'a boşanma davası açtı. Mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' sebebiyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti 8 yıl aradan sonra boşadı. Kemal Gülman'ı da 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

DAVA 2013'TE BAŞLAMIŞTI

Feryal Gülman'ın 2013 yılında açtığı 200 milyon TL'lik tazminat davası Çağlayan Adliyesi'nde görülen son celseyle sonuçlandı. Mahkeme, Kemal Gülman'ın Feryal Gülman'a 60 milyon TL tazminat ödemesini hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Boşanma davaları 2013 yılından beri devam eden Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti arasında arasında sık sık krizler yaşandı. Feryal Gülman, boşanma davasında 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group'un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Gülman, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti. Kemal Gülman ise eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı. Kemal Gülman, boşanma davası sonrası Bebek'teki yalılarından uzaklaştırılmıştı.

Yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon
Yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon
Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon

Feryal Gülman, Kemal Gülman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon - Son Dakika Magazin


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