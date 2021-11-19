Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon

NE OLMUŞTU?

Boşanma davaları 2013 yılından beri devam eden Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti arasında arasında sık sık krizler yaşandı. Feryal Gülman, boşanma davasında 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group'un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Gülman, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti. Kemal Gülman ise eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı. Kemal Gülman, boşanma davası sonrası Bebek'teki yalılarından uzaklaştırılmıştı.