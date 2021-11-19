2013 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla Feryal Gülman, eşi Kemal Gülman'a boşanma davası açtı. Mahkeme, Feryal Gülman'ın 'zina' sebebiyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti 8 yıl aradan sonra boşadı. Kemal Gülman'ı da 60 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.
Feryal Gülman'ın 2013 yılında açtığı 200 milyon TL'lik tazminat davası Çağlayan Adliyesi'nde görülen son celseyle sonuçlandı. Mahkeme, Kemal Gülman'ın Feryal Gülman'a 60 milyon TL tazminat ödemesini hükmetti.
Boşanma davaları 2013 yılından beri devam eden Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti arasında arasında sık sık krizler yaşandı. Feryal Gülman, boşanma davasında 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group'un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Gülman, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti. Kemal Gülman ise eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı. Kemal Gülman, boşanma davası sonrası Bebek'teki yalılarından uzaklaştırılmıştı.
Son Dakika › Magazin › Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon - Son Dakika Magazin