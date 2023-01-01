Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beklediği oldu! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beklediği oldu! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti

01.01.2023 16:56

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini ima eden Bestemsu Özdemir'in isteği yılbaşı gecesi gerçekleşti. Sevgilisi ünlü oyuncuya sahnede diz çöküp evlilik teklifi etti.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor. Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına erdi.

SEVGİLİSİ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu. Özdemir tektaş yüzüğünü taktığı o anları, "Evet' dedim" notuyla yayınladı. Öte yandan Bestemsu Özdemir dün akşam da O Ses Türkiye özel bölümünde sahne aldı.

Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Yılbaşında Sürpriz Evlilik Teklifi
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir muradına erdi! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti
Kaynak: Snob Magazin
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Bestemsu Özdemir, Mehmet Durdu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beklediği oldu! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in beklediği oldu! Sevgilisi herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti - Son Dakika
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