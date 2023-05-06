Yıllar sonra ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab'ın yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü - Son Dakika
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Yıllar sonra ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab'ın yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü

06.05.2023 11:08

Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla yıkılan şarkıcı Günel'in paylaşımları kafaları karıştırdı. Ebru Gündeş'ten ayrılan Reza Zarrab'ın, Günel ile yeniden buluştuğu ve ikilinin şimdilerde Miami'de birlikte olduğu iddia edildi.

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in keşfetmesiyle ünlenen ve "Azeri Kızı" olarak tanınan Günel Zeynalova, iş insanı Reza Zarrab'la evlilik hazırlığı yaparken ihanete uğraşmıştı. Günel'i Ebru Gündeş ile aldatan ve evlenerek bir çocuğu olan Zarrab'ın boşanmadan Hadise ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. 2021 yılında Ebru Gündeş ile boşanan ve uzun yıllardır Miami'de yaşayan Zarrab ile Günel'in yıllar sonra yeniden yakınlaştığı ileri sürüldü.

"R" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hadise ve Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiasının ardından "Adalet tecelli etti" sözleriyle gündem olan Günel, geçtiğimiz günlerde Miami'ye gitti. Instagram hesabından sık sık Miami'den paylaşımlar yapan şarkıcının bir paylaşımında "R" harfi yazması dikkatlerden kaçmadı.

Bomba iddia: Yıllar önce ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab yeniden birlikte

"YILIN AŞK BOMBASI" DİYEREK ANLATTILAR

2. Sayfa programında ise "Yılın aşk bombası" adı altında yapılan haberde yıllar önce aşk yaşayan çiftin yeniden bir araya geldikleri ileri sürüldü. Programda bahsedilen kişileri Reza Zarrab ve Günel olduğu iddia edildi.

Bomba iddia: Yıllar önce ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab yeniden birlikte
Bomba iddia: Yıllar önce ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab yeniden birlikte
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Bomba iddia: Yıllar önce ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab yeniden birlikte Bomba iddia: Yıllar önce ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab yeniden birlikte

Ebru Gündeş, Hadise, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar sonra ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab'ın yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıllar sonra ihanet yüzünden ayrılan Günel ve Reza Zarrab'ın yeniden birlikte oldukları ileri sürüldü - Son Dakika
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