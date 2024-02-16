Yıllar süren isim davasını kazanmıştı! Gerçek Gökçe Kırgız bir kez daha dava açıyor

Kalbime gömerim o zaman isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazandı. Uzun yıllardır hukuk mücadelesi veren Durukan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.
2006 yılında çıkardığı Kalbime Gömerim O Zaman şarkısıyla hafızalara kazınan Gökçe Kırgız Durukan, yıllardır yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şarkıdan dolayı Gökçe Kırgız adı duyuldu. Şarkının yayılmasıyla 'Bu eser benim' diyen bir sürü insan ortaya çıktı. Şarkıyla ilgili ilk Çağlayan Topaloğlu ile eser tespitten dolayı davalık oldum. O devam ederken Almanya'da yaşayan bir beyefendi şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu söyleyerek bize dava açtı. Bu dava 7-8 yıl sürdü. Davadan çıkan kararda ise sözler Almanya'daki beyefendi de beste ise bende kaldı."
"Yıllar sonra Bülent Ersoy'un programında 'Kalbime Gömerim O Zaman şarkısını söyleyen kızı bulduk' diyerek Merve Doğan'ı çıkardılar. Programa bağlanmaya çalıştık ama telefon bağlantısı kuramadılar. Ben uzun bir süre kendisinden haber alamadım. O süreçte yapımcımız ulaşıp konuşmuştu. Bir süre sonra 'Seni sahnede izledik çok güzeldi' diye mesajlar almaya başladım. Merve Doğan o dönem sahnelere çıkmaya başlamış hatta bazı posterlerde benim fotoğrafımı kullanmışlar. Benim şarkım ve adımla piyasada tanınmaya başlayınca suç duyurusunda bulundum. Biz o suç duyurusunda bir sonuç alamadık. 2015 yılında da bana Merve Doğan'dan bir ihtar geldi. Gökçe Kırgız'a Gökçe Kırgız isminde birinden ihtar gelmesi çok değişik olmuştu. 2013 yılında ismini değiştirmiş ama ben bunu 2015 yılında öğrendim. Ben o süreçte ismimin marka patentini almıştım. O süreçte kendisi baya tanınan biri olmuştu."
"Ben 2020 yılında dava açabildim. Başka birisini taklit ettiğim gerekçesiyle sosyal medya hesabımın kapatılması bu davayı açmamda tetikleyici oldu. Karşı taraf beni çok kaşıdı. Keşke o programa bağlanıp gerçek Gökçe Kırgız olduğumu söyleyebilseydim. En büyük pişmanlığım o kanala ulaşamamak oldu. Benim olan bir şeyi çalmakla suçlanıyordum. Merve Doğan'la hiçbir iletişimim olmadı ama benim adımla sahneye çıkmaya devam edince itibar edilmemesi gerektiğine dair açıklamalar yaptı. O da işlerine engel olduğumu belirterek bana ihtar çekti. Benim açtığım dava 3,5 yıl sürdü. Ben hem tazminat davası hem de marka hakkına tecavüzden dolayı dava açmıştım. Benim asıl istediğim bu sektörde adımın başkası tarafından kullanılmamasıydı. Kendisi şu an Gökçe Kırgız Taner adını kullanacak ama aynı sektörde olmamız sıkıntı. İsmi böyle kullanmak istediği için yeniden dava açacağız."
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