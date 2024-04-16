Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın Hakkında Dava Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın Hakkında Dava Açmaya Hazırlanıyor

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın Hakkında Dava Açmaya Hazırlanıyor

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Taşkın ve kardeşi, Erdoğan'ın çiftlik evinde çektirdikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşarak ilişki iddialarını doğruladı. Erdoğan'ın avukatlarına talimat vererek iki isim hakkında dava açılması için adımlar atıldı.

16.04.2024 13:09
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Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Halktv.com.tr'den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Yılmaz Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atıldı.

İki taraf, iddialar hakkında uzun süre açıklama yapmazken, bu sessizlik geçtiğimiz hafta Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bozuldu.

Görüntüler, Taşkın'ın ilişki iddialarını doğrulamasıyla eşzamanlı olarak yayımlandı.

"KUMPAS" İDDİASI

Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.

Kendi aralarında anlaşmaya varan kardeşlerden Vurgun telefonla konuşuyormuş gibi yaptığı esnada cep telefonu kamerası ile ortamı kaydetmeye başladı ve bu şekilde Erdoğan'dan habersiz olarak iki isme ait görüntüler kaydedildi.

SÖYLENTİLER BASINA SERVİS EDİLDİ

İddiaya göre, Taşkın ve Erdoğan arasında birkaç gün süren yakınlaşma, herhangi bir ilişkiye dönüşmezken, ilerleyen tarihlerde Erdoğan, Taşkın'ın ısrarlı aramalarına yanıt vermedi ve mesajlarına dönüş yapmadı.

Bu durum üzerine Taşkın, şubat ayında Yılmaz Erdoğan ile aralarında ilişki olduğuna dair iddiaları basına servis ettirdi.

Dedikoduların manşetlerde yer almasına rağmen Erdoğan cephesinden bir açıklama gelmemesi üzerine Taşkın ve Vurgun, bir yandan geçen hafta itibarıyla Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bir yandan da ilişki iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN, İKİ İSİM HAKKINDA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Erdoğan'ın 'büyük bir öfke duyduğu' öğrenilirken avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan'ın abla ve kardeşi dava edeceği kanun maddesinde TCK 134. Madde "Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır" ibareleri yer almakta.

Kaynak: Magazinkolik

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