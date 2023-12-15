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Yılmaz Morgül Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Dağıtıyor - Son Dakika
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Yılmaz Morgül Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Dağıtıyor

Hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül, kendisi adına bağışlanan tekerlekli sandalyeleri Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte engelli bireylere ulaştırıyor. Son olarak, Örgü Hobi Kampı sahibesi Özlem Öztepe'nin bağışıyla bir adet akülü tekerlekli sandalye alınarak Beykoz Engelliler Derneği'ne bağlı Zeynep Demirci'ye teslim edildi. Morgül, bu yıl çok sayıda tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere ulaştırdıklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

Yılmaz Morgül Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Dağıtıyor
15.12.2023 - 23:15,
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Hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül kendisi adına bağışlanan tekerlekli sandalyeleri engelli bireylere ulaştırmaya devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın gönüllüsü olarak çalışan sanatçı sahneye çıktığı mekanlarda ve katıldığı etkinliklerde kendisi aracılığı ile bağışlanan tekerlekli sandalyeleri Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte hak sahiplerine ulaştırmaya özen gösteriyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Yaşam Vakfı'nın etkinliğine katılan sanatçı burada vakıf bağışçısı olan Örgü Hobi Kampı sahibesi Özlem Öztepe tarafından yapılan bağış ile bir adet akülü tekerlekli sandalye alınmasını sağladı.

Sandalye Beykoz Engelliler Derneği'ne bağlı Beykoz Yalıköy'de ikamet eden ve kızı Songül Gökdere ile yaşayan doğuştan %91 engelli, paraparezi hastası 68 yaşındaki Zeynep Demirci'ye verildi.

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Zeynep Demirci'yi evinde ziyaret ederek sandalyesini teslim eden hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat, engelli olan Demirci'nin mutluluğunu paylaştılar.

Yılmaz Morgül "Yılın son günlerini yaşıyoruz. Bu yıl çok bereketli geçti ve pek çok tekerlekli sandalyeyi engelli bireylerimize ulaştırdık. Sayısını tutmadım ama bu alanda rekortmen olduğunu düşünüyorum. Allah bağışı yapanlardan ve bağışları ulaştıranlardan razı olsun. Çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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