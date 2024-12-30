Yunusemre\'de Tarhana Çorbası İkramı ve Roman Gecesi Coşkusu

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde hem vatandaşlara tarhana çorbası ikram etti hem de Roman Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi, Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği iş birliğiyle Yeni Yıl Çarşısı'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Soğuk kış akşamında meydanda kurulan stantta, vatandaşlara ücretsiz tarhana çorbası ikram edildi. Başkan Balaban, aşçı kıyafeti giyerek hem çorba dağıttı hem de vatandaşlarla birebir ilgilendi. Etkinlikte konuşan Başkan Balaban, "Derneğimizin hazırladığı tarhana çorbasıyla soğuk bir gecede halkımızın içini ısıttık. Ayrıca şahsıma hediye ettikleri aşçı kıyafetini de büyük bir keyifle giydim. Aşçılık, dünyanın her yerinde saygın ve köklü mesleklerden biridir. Magnesia Gastronomi ve Aşçılar Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni Yıl Çarşısı'nda, sokak lezzetlerini tanıtma fırsatı bulan dernek üyelerine de teşekkür eden Başkan Balaban, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Roman Gecesi büyük ilgi gördü

Organizasyonun ardından meydanda düzenlenen Roman Gecesi'ne katılan Başkan Balaban, Alpay Altan ve Orkestrasının konserini izlemeye gelenlerle birlikte izledi. Birbirinden hareketli parçaların seslendirildiği geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konserde izleyenlere seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, "Dünyanın en güzel insanlarından olan roman kardeşlerimle bir arada olmaktan ve Roman Gecesi'ni halkımızla birlikte iç içe izlemekten büyük mutluluk duydum. Her zaman farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük. Herkes bizim nazarımızda eşit ve baş tacıdır. Önümüzdeki süreçte de bir arada olmaya devam edeceğiz. İlçemizin farklı noktalarında bu güzel etkinliklerimiz devam edecek. Yaşamak sadece evden işe işten eve gitmek değil, sosyal bir olgudur. Yunusemre Belediyesi işte bunu gerçekleştiriyor. Sosyalleşmek de bir ihtiyaçtır." dedi.

Etkinliklerde Başkan Balaban'a başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti. Gecenin geç vakitlerine kadar devam eden Roman Gecesi'nden katılan vatandaşlar seslendirilen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. - MANİSA