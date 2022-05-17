Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu

17.05.2022 13:51

Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasının lansmanında tarzıyla dikkat çekti. Oyuncunun ilginç stili sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun özellikle başına taktığı Kleopatra'yı andıran taşlı aksesuar çok beğenildi.

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor. Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.

BAŞINA TAKTIĞI AKSESUAR DİKKAT ÇEKTİ

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor. Oyuncu lansman kıyafeti de yine adından söz ettirmeyi başardı. Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı.Instagram'da 9,3 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, kombin pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın "Selam ne haber?" notuyla paylaştığı fotoğraflara kısa sürede beğeni yağdı. Lansmanda eğlenceli anlar yaşayan güzel oyuncu, dans etmeyi de ihmal etmedi.

İşte Serenay Sarıkaya'nın pozları...

Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
Kıyafet tercihiyle konuşulan Serenay Sarıkaya'nın saç aksesuarı görenleri hayrete düşürdü
YORUMLAR
500
30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Serenay Sarıkaya, Jean, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:17 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi haramilere teslim etmeyeceğiz, herkes türküsünü şarkısını özgürce söyleyecek
14:14 Türkiye'de genç nüfusun en fazla kent Hakkari, en az olduğu kent ise Muğla oldu
13:58 Marmara bölgesi ve İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın geliyor, öbür gün gidiyor
13:57 Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?
13:51 Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu
13:28 DEVA'dan OHAL KHK'si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek
13:28 Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi
13:24 Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 14:35:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement