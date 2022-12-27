Yüzük detayı! Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Yüzük detayı! Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz sosyal medyayı salladı

27.12.2022 17:13

Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarda tek celsede boşandığı eski Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifinde taktığı yüzük dikkat çekti.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmesi kadar ayrılması da olay olan Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı. İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

YENİ HAMLE GELDİ

Aldığı ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan Hadise, Dinçerler ile anılmaya devam ediyor.İkilinin adı bir araya gelmeye devam ederken Hadise'den yeni bir hamle geldi.

"BARIŞTILAR MI?"

Sosyal medya hesabını paylaşım yağmuruna tutan şarkıcının, birçok fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti. Evlilik yüzüğünü her karede gösteren Hadise, "Eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorularını gündeme getirdi.

İşte o fotoğraf:

Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı
Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz olay oldu, herkesin gözü parmağına kaydı
YORUMLAR (1)
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Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüzük detayı! Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzük detayı! Hadise'nin ayna karşısında verdiği poz sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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