"Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız! - Son Dakika
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"Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!

27.05.2022 15:58

Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, canlı yayında Z kuşağına yönelik yaptığı, "Ben rica ediyorum gerçekten, farkındalıkları yoksa oy kullanmamaları lazım" sözleri sonrası tepkilerin odağına geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir yazıyla eleştirilere yanıt veren Ural, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, "Komik, aciz ve çapsızsınız!" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında 27 Mayıs 1960 olaylarının sorulduğu bir sokak röportajında vatandaşların birçoğunun cevapları değerlendirildi. Ural, Z kuşağı için "Farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun" diyen Ural, "Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi. Ural'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

54 yaşındaki yorumcu, elen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

İşte Ural'ın o paylaşımı;

'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı
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Son Dakika Magazin 'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız! - Son Dakika


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