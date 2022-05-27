"Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında 27 Mayıs 1960 olaylarının sorulduğu bir sokak röportajında vatandaşların birçoğunun cevapları değerlendirildi. Ural, Z kuşağı için "Farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun" diyen Ural, "Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi. Ural'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

54 yaşındaki yorumcu, elen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

İşte Ural'ın o paylaşımı;