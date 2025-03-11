Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum - Son Dakika
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Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı'nın otoparkına 22 saatliğine bıraktığı otomobili için bin 225 lira ödemek zorunda kaldığını belirterek isyan etti. Algöz, "Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

11.03.2025 08:34  Güncelleme: 08:57
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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı otoparkında yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Otoparkın fahiş fiyatlarına tepki gösteren Algöz, isyan etti.

"ALLAH VİCDAN VERSİN"

22 saat havalimanı otoparkına bıraktığı otomobili için bin 225 lira ücret ödediğini belirten Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Araba da keyfine bakardı... Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin."

Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

Kullanıcılardan bazıları Algöz'ün paylaşımının altına 22 saatlik otopark ücretinin 540 lira olduğunu, ünlü oyuncunun ödediği ücrette hata veya yanlışlık olabileceğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise hayat pahalılığına dikkat çekerek her gün artan fiyatlara isyan etti.

Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

İstanbul Havalimanı, Zafer Algöz, Otomobil, İstanbul, Magazin, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • islam Bulut null:
    lüks mekanlara çuvalla para ver böyle ufak paralar için ağla soytarı 1 4 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bir gün boyu parka o para az bile 0 4 Yanıtla
  • 6490203:
    hoçam dizilerde bir pok yemeden hemde bir anlamı olayan dizilerden aldığınız paralar ne olacak, otopark olmasa araç koyacak yer olmaz, dizi olmasa da olur 0 0 Yanıtla
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