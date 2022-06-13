Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi

13.06.2022 11:49

Zara binlerce hayranıyla bir araya geldiMANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yeniden gerçekleştirilen Uluderbent Kiraz Festivalinde sahne alan ünlü türkücü Zara izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yeniden gerçekleştirilen Uluderbent Kiraz Festivalinde sahne alan ünlü türkücü Zara izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yıllık bir aranın ardından yeniden yapılan Uluderbent Kiraz Festivalinde Zara rüzgarı esti. Coşkulu kalabalığın önüne çıkan Zara konserine, "Muhteşemsiniz, ne güzelsiniz, gözümün görebildiği her yerde bana bakan, parlayan şahane gözler görmek ne kadar güzel. Kendimi sizlerle gördüğüm, bu günü sabırsızlıkla bekleyen ve nihayet bir araya geldiğimiz için çok mutluyum, çok şanslıyım." dedi.

Uluderbent Futbol Sahasında sahne alan Zara'yı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Zara hem oynadı hem de oynattı. Sahnede 25 eseri seslendiren Zara kendisi coşarken, izleyenleri de yerlerinde oturtmadı. Protokol dahil tüm izleyenler Zara'ya eşlik ederek hem türküler söyledi hem de oynadı. Zara'ya 'Hoş geldin' diyerek elini öpen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sanat güneşimiz oldunuz, içimizi ısıttınız. Sizi Alaşehir'de görmekten çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz." dedi.

Başkan Öküzcüoğlu Zara'ya çiçek ve Alaşehir kirazı takdim ederken, konsere katılan vatandaşlar hem şarkı ve türkülere eşlik etti hem de gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uluderbent, Alaşehir, Manisa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi - Son Dakika

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