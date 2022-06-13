Zara'dan muhteşem konser - Son Dakika
Üye Girişi

Zara'dan muhteşem konser

13.06.2022 22:23
Zara'dan muhteşem konser

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yeniden gerçekleştirilen Uluderbent Kiraz Festivalinde sahne alan ünlü türkücü Zara, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yeniden gerçekleştirilen Uluderbent Kiraz Festivalinde sahne alan ünlü türkücü Zara, izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yıllık bir aranın ardından yeniden yapılan Uluderbent Kiraz Festivalinde Zara rüzgarı esti. Coşkulu kalabalığın önüne çıkan Zara konserine, "Muhteşemsiniz, ne güzelsiniz, gözümün görebildiği her yerde bana bakan, parlayan şahane gözler görmek ne kadar güzel. Kendimi sizlerle gördüğüm, bu günü sabırsızlıkla bekleyen ve nihayet bir araya geldiğimiz için çok mutluyum, çok şanslıyım" dedi.

Uluderbent Futbol Sahasında sahne alan Zara'yı yaklaşık 3 bin kişi izledi. Zara hem oynadı hem de oynattı. Sahnede 25 eseri seslendiren Zara kendisi coşarken, izleyenleri de yerlerinde oturtmadı. Protokol dahil tüm izleyenler Zara'ya eşlik ederek hem türküler söyledi hem de oynadı. Zara'ya 'Hoş geldin' diyerek elini öpen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sanat güneşimiz oldunuz, içimizi ısıttınız. Sizi Alaşehir'de görmekten çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu Zara'ya çiçek ve Alaşehir kirazı takdim ederken, konsere katılan vatandaşlar hem şarkı ve türkülere eşlik etti hem de gönüllerince eğlenme imkanı buldu. - MANİSA

Zara'dan muhteşem konser
Zara'dan muhteşem konser
Zara'dan muhteşem konser
Zara'dan muhteşem konser
Zara'dan muhteşem konser
Zara'dan muhteşem konser

YORUMLAR
500
Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Manisa'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi Zara binlerce hayranıyla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Uluderbent, Alaşehir, Manisa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zara'dan muhteşem konser - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: Zara'dan muhteşem konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement